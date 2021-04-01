Hareketsizlikten kaynaklanan yağların yükünü atmaya yardım ediyor

Hareketsiz yaşamın getirdiği vücut yağlarından kurtulmak isteyen sağlıklı yaşam tutkunları, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan doğal destek Zade Vital Aspir Yağı’nı tercih ediyor.

Yazı fit karşılamak isteyenlere en kuvvetli destek Zade Vital’den geliyor. Evde geçirilen hareketsiz zamanlar, istenmeyen kilolara neden oldu. Aspir yağı yüksek miktarda çoklu doymamış yağ asidi olan Konjuge Linoleik Asit (CLA) içeriyor. CLA, yağların vücutta depolanmasını sağlayan enzim üzerinde etki göstererek vücut yağlarının azalmasını kolaylaştırıyor. Zade Vital Aspir Yağı aynı zamanda spor performansının artırmasını destekliyor.

Zade Vital Aspir Yağı, kilo kontrolünde önemli bir rol oynayarak metabolizmayı hızlandırmaya olumlu katkı sağlıyor. Hem beslenme rutininize hem de egzersiz programlarınıza eşlik eden Cold-Press Aspir Yağı, üzerinizdeki yükleri atmaya ve sağlıklı bir vücut için sizi harekete geçirmeye çağırıyor.

ZADE VITAL HAKKINDA

Zade Vital Doğal Besin Destekleri Serisi, tohumun doğduğu Anadolu topraklarından çıkan, Akdeniz ve Karadeniz’in sağlık fışkıran bitki ve meyvelerinden güç bulan Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markasıdır. 135 yıldır “nesiller boyu sağlık” ilkesi ile çalışan Helvacızade Grubu yoğun Ar-Ge yatırımı gerektiren ilaç sektöründe, üniversite ve sanayinin bilgi birikimi ve imkanlarını biraraya getirerek, 2012 yılında Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi ARGEFAR ile işbirliği içinde Zade Vital’i toplumla buluşturmuştur. Zade Vital, binlerce yıldır şifa ve güzellik amaçlı kullanılan bitki, meyve ve tohumları Ar-Ge ile birleştirerek dünyanın en zengin Soğuk Pres ürün çeşitliliğini sunmuştur. Bitki, meyve ve tohumları hiçbir ısıl işlem ve kimyasal işlem görmeden üreten Zade Vital, geniş ürün yelpazesi ile sadece belirli coğrafyalarda yetişen bitkileri, uluslararası GMP (Good Manufacturing Practices) standartlarında üreterek, farmasötik formda tüm dünya ile buluşturmaktadır. Zade Vital ürünleri Türkiye genelinde 16.590 eczanede, sadece doktor ve eczacı danışmanlığında insanlarımızla buluşmaktadır. Zade Vital; Nutrasötik ve Kozmesötik kategorileri ile 130 farklı ürün çeşidi ve 537 farklı ürün formu ile çocukluktan itibaren yaşamın her döneminde daha iyi hissetmek, yaşlanma etkilerini geciktirmek, hastalıklardan korunmak, güç ve enerji kazanmak, cildin sağlık ve güzelliğini korumaya ve sağlıkla yaş almaya destek olmaktadır. 2017 yılında ABD Chicago’da Zade Global Inc. şirketini kuran Helvacızade Grubu, dünya genelinde Zade Vital markası ile sağlık alanında fark yaratmak için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Zade Vital hakkında detaylı bilgi için; www.zadevital.com, www.akilkupuyuz.com ve www.megagucuz adreslerini ziyaret edebilirsiniz.