Harita uygulamaları, AVM'lere girdi

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ile Akkök Holding iştiraki Akiş GYO AŞ tarafından hayata geçirilen Akbatı ve Akasya'nın Venuex ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde misafirler, üç alışveriş merkezinde de aradıklarını kolayca bulabilecek.

Akkök Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımı Akmerkez ile Akkök Holding iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı ve Akasya, AVM'lerdeki ziyaretçi erişilebilirliği için Venuex ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

Yapılan iş birliğinde işletmelere ait kat planları ve tüm diğer izinli bilgiler dünyanın en popüler harita uygulamalarına taşınacak.

Böylece dış mekandan iç mekana geçilirken, günlük hayatta en yakın eczaneyi bulmak için ya da en kısa yol tarifini almak için kullanılan harita uygulamaları, alışveriş merkezi içinde hatasız bir şekilde çalışabilme imkanına sahip olacak.

Bu entegrasyon sayesinde alışveriş merkezi ziyaretçileri harita uygulamalarını kullanarak bina içerisinde bulundukları yeri görebilecek, aradıkları noktaya yol tarifi alarak istedikleri mağaza veya servise sorunsuz bir şekilde ulaşabilecek.

Akmerkez, Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri artık arama motoru sonuçlarında da daha detaylı olarak yer alacak. Arama motoru sonuçları lokasyon bazlı çözümler sunacak. Yapılan çalışma ile üç AVM'de de misafirlerin aradıklarını kolaylıkla bulması amaçlanıyor.

