Hasadı başlayan limon, dalında alıcı buldu

MERSİN (AA) - Türkiye'nin limon üretiminde önde gelen bölgelerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde ilk limon hasadı başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da limon hasat edilen bahçeleri gezerek çiftçilere ve işçilere tatlı ikram etti.

Tollu, ilk limonu dalından kestikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün Erdemli'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de limonun yüzde 70 kadarının Erdemli'de üretildiğini anlatan Tollu, "Erdemli'de ekonomik hayat hemen hemen limon üzerine dönmekte. Yılda üç ürün alınabilen ilçemizde en büyük girdi limon hasadında gerçekleşiyor." dedi.

Rekolteden memnun olduklarını dile getiren Tollu, şöyle konuştu:

"Bu yıl çok şükür verim gayet iyi. Fiyatın da dalında 2 lira olarak belirlenmesi çiftçilerimiz açısından iyi bir gelişme. Gelecek süreçte bu fiyatın çok daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Herkesin kazançlı olduğu bir sürecin başındayız. Çiftçilerimiz ülke ekonomimize çok ciddi manada katkı sunuyorlar. Tarımla uğraşan insanlarımız işsizliğin azalmasında da büyük pay sahibi. Yani herkesin kazançlı olduğu bir sürecin şu anda başlangıcındayız. Bu üretim sezonunun çiftçilerimiz için, ülkemiz için, Erdemli'miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Limon tüccarı Sabahattin Elal ise mayer cinsi limonunun kilogramını dalında 2 liradan aldıklarını, tüketicilere ise 4 liraya ulaştığını belirtti.

Elal, aldıkları taze limonu başta Rusya olmak üzere Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelere gönderdiklerini kaydetti.