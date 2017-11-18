Hasan Arslan moderatörlük yaptı

Küresel Isınma Kurultay'ın ikinci oturumu ise Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan’ın moderatörlüğünde yapıldı.

"Yeşile, Yenilebilir Enerjiye ve Elektriğin Depolanmasına Nasıl Bakılmalı?'' konusunun ele alındığı oturumda, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy, Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, PEM Enerji Danışmanlık Genel Müdürü Şahin Bayram görüşlerini paylaştı.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli yeşil bir kent yaratmaya çalıştıklarını belirterek, “atık yönetiminde çok önemli adımlar attık. Minikleri çevreci yapmak için eğitim çalışmalarımızı devam ediyor. Ve ilçemizde bulunan antik kentte en İstanbul’un en büyük parkkını yapmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Aspilsan Genel Müdürü Ferhat Özsoy da enerjiyi depolamanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuyu gündeme getirmek için önümüzdeki günlerde Kayseri’de büyük bir çalıştay yapmak için çalışıyoruz” dedi.

