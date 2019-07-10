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Haşhaş ekimine elektronik başvuru

- Haşhaş üretimine ilişkin başvurular HÜBAS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek

Haşhaş ekimine elektronik başvuru
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ANKARA (AA) - Haşhaş üretimine ilişkin başvurular, Haşhaş Üretim Başvuru Sistemi (HÜBAS) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haşhaş ekilecek ve kapsül üretilecek yerler, ülkenin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilecek.

Haşhaş ekimi yapmak isteyenler Toprak Mahsulleri Ofisinden (TMO) izin belgesi alacak. İzin belgesi alabilmek için kışlık ekilişlerde 1 Temmuz-30 Ekim, yazlık ekilişlerde 1 Şubat-15 Mart'ta HÜBAS üzerinden TMO'ya başvurulacak.

TMO, yaptığı inceleme sonucunda ihtiyaca göre haşhaş ekimi için izin belgesi düzenleyecek. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olacak ve başkalarına devredilemeyecek.

HÜBAS üzerinden başvuru yapmayan üreticilere izin belgesi verilmeyecek.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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