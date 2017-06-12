Hatay Ekonomik Gelişme Programı toplantısı

HATAY (AA) - Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İcra Komitesi eski Başkanı emekli Büyükelçi Mithat Rende, "Ben bu Katar krizinden en iyi şekilde savaşsız, kimsenin başı götürülmeden ve oranın bütün halkının yararına, bizim de yararımıza bir çözüm umuyorum." dedi.

Rende, Hatay Büyükşehir Belediyesince İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında (İTSO), gerçekleşen Hatay Ekonomik Gelişme Programı toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl Katar'da büyükelçilik görevinde bulunduğunu, bölgeyi yakından izleme ve merkeze rapor etme imkanının olduğunu belirtti.

Katar krizinin bir an önce çözüm bulmasını dileyen Rende, "Katar krizi suni bir krizdir. Bunun geçmişi 1995'e kadar dayanır. Birden böyle pat diye Katar krizi olmaz. Türkiye gene yumuşak gücünü kullanıp diyalogdan, barıştan ve istikrardan yana bir çizgi devam ettirecektir. Çok önemlidir. Ben bu Katar krizinden en iyi şekilde savaşsız, kimsenin başı götürülmeden ve oranın bütün halkının yararına, bizim de yararımıza bir çözüm umuyorum." diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise Suriye'deki savaşın Hatay'ı psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Yaşanan sıkıntılarından çıkış yolunu tek başına bir kurumun ve kuruluşun sağlamasının mümkün olmadığını ifade eden Savaş, "Hatay olarak biz birlikte bu yükü omuzlayıp kenti geleceğe taşımamız gerekiyordu. Gittikçe sığlaşan bir ekonomik yapıya sahibiz. Ticaret neredeyse sıfıra düşmüş durumda. Bunun dışında Türkiye'de birden altıya kadar teşvik bölgeleri var. Biz dördüncü bölgedeyiz. Biz beşinci bölgeyi hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da Hatay'ın stratejik önemine değinerek, kentin dördüncü yatırım teşvik bölgesinden beşinci yatırım teşvik bölgesine alınmasını desteklediklerini kaydetti.

Programa, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

