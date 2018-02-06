Hatay esnafında borç erteleme sevinci

HATAY (AA) - Bakanlar Kurulunun, Hatay'da 6 ilçenin sigortalılarının ve iş verenlerinin vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesine ilişkin kararı, kent esnafında sevinç yarattı.

Bakanlar Kurulu sonrasında Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem de sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir." şeklindeki açıklamasını kent esnafı memnuniyetle karşıladı.

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdülkadir Teksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

Kent genelinde 50 bin esnafın olduğunu belirten Teksöz, şöyle konuştu:

"Devletimizden Allah razı olsun, Allah askerimize zeval vermesin. Esnafımızla devletimizin yanındayız. 50 bin esnaf ordumuz Afrin'e gitmeye de hazır. Mağduriyetlerimizin giderilmesine ilişkin dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamaları bizi sevindirdi. Devletimizin ilgisinden çok memnunuz. Şu an önceliğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması ve bunun için de dua ediyoruz. Sıkıntılarımızın, sorunlarımızın çözümü için devletimizle sürekli görüşme halindeyiz. Vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin uzatılmasının tüm Hatay esnafını da kapsaması için görüşmelerimiz devam ediyor."

Reyhanlı Ticaret Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu da devletin desteğine minnettar olduklarını ancak KOSGEB'ten esnaf için faizsiz kredilerin verilmesini de istediklerini dile getirdi.

Reyhanlı esnaflarından Mehmet Laçin ise yaşanan süreçte işlerinin az da olsa sıkıntılı geçtiğini ancak devletin verdiği müjdenin kendilerini sevindirdiğini anlattı.

Hiçbir zaman esnaf olarak karamsarlığa düşmediklerini vurgulayan Laçin, "İleriye dönük daha iyi daha ferah günlerimiz olur inşallah. Bugünlerin böyle kalmayacağını biliyoruz. Allah'ın izniyle her türlü konuda devletimizin yanındayız, destekçisiyiz." dedi.

Esnaf Zeki Gündüz ise müjdeyi televizyondan duyduklarını ve çok sevindiklerini paylaştı.

Yaklaşık 24 yıllık esnaf Zekeriya Kahramanoğlu da harekatın başarıyla devam ettiğini gördüklerini ve önceliklerinin Mehmetçik'in başarısı olduğunu söyledi.

Esnafın işinin başında olduğunu ve her iş yerinin önünde Türk bayrağının dalgalandığını vurgulayan Kahramanoğlu, "Allah razı olsun, çok sevindik. Benim yanımda çalışan 15 tane sigortalım var bir de ben 16. Sigorta primi yatıyoruz yani düşündük işten çıkaralım mı çıkarmayalım mı diye ama sağ olsun devletimiz gereken yardımı açıkladı ve şu anda çalışıyoruz çok şükür bir sıkıntı yok." diye konuştu.