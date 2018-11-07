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Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı

- Fuarda üniversite öğrencileri, firmaların insan kaynakları müdürleriyle doğrudan iş ve staj görüşmesi yapma imkanı bulacak

Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açıldı
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HATAY (AA) - Hatay İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın 11'incisi açıldı.

Hatay Valiliği himayesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuara, kentte iş gücü piyasasına yön veren çok sayıda firma katıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü İş Gücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, MKÜ Atatürk Konferans Salonu'ndaki fuarın açılışında, istihdam ve işsizliğin her zaman ülkenin gündeminde bulunan bir konu olduğunu söyledi.

Son yıllarda bu alanda yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin bilgi veren Alabaş, "Eurostat verilerine göre 2007-2017 yıllarında ülkemizde 7,5 milyon kişiyi artı ilave istihdam ettik. Bu, rekor bir rakamdır. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin toplam bu dönemde istihdama katkısı 7 milyon 190 bin kişi olurken biz Avrupa'daki 28 üye ülkeyi tek başımıza artı istihdamımızla geçtik. Aynı zamanda kadınlarda, gençlerde ve yüksek öğrenim mezunlarında da Avrupa'da lider durumdayız. Yine son 11 yıllık süreçte yüksek öğrenim mezunlarında 3,5 milyon gibi ciddi bir rakamda istihdamımızı artırdık. Bu alanda da Avrupa'da liderliğimizi ortaya koyduk." dedi.

Alabaş, bu yıl şu ana kadar 1 milyon 10 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini ve bunun haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hatay Valisi Erdal Ata da işsizliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Bugün binlerce insanımız, gencimiz iş ararken öbür taraftan birçok firma da aradığı nitelikte elemanı bulamıyor. Önemli olan yetişmiş, kaliteli eleman." diye konuştu.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya da girişimciliğin önemine dikkati çekerek, kalite odaklı eğitim alanında ileri adımlar atıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Hataylı iş adamı Recep Atakaş'a, MKÜ Rektörü Kaya tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi.

İki gün sürecek fuarda üniversite öğrencileri, firmaların insan kaynakları müdürleriyle doğrudan iş ve staj görüşmesi yapma imkanı bulacak.

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HatayIstihdam Fuarı
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