Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde tanıtım atağı

HATAY (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif başkanları ve yardımcıları, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bölgenin zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi aldı.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif başkanları ve yardımcılarına, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesinin ev sahipliğinde, ilçenin tanıtımı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andıç, Altınözü Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Akdeniz Bölgesi'ndeki zeytin üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Hatay'ın bu payla bölgede ilk sırada yer aldığını belirtti.

Hatay'daki zeytin alanlarının büyük bir kısmının Altınözü'nde olduğunu ve zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin ilçeden karşılandığını anlatan Andıç, zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından ilçenin önemine dikkati çekti.

Mehmet Andıç, yörede üretilen zeytin ve zeytinyağının kendine has bir aromasının olduğunu da sözlerine ekledi.

Altınözü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sefer Deviren de 168 bin dekar zeytinlik alanı varlığıyla ilçede toplam tarım arazilerinin yüzde 52'sini zeytinliklerin oluşturduğunu kaydetti.

Altınözü ilçesinde zeytinin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Deviren, ilçedeki mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağı olduğunu vurguladı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise hedeflerinin ilçenin zeytinlerini nihai tüketiciye tek adımda ulaştırmak olduğunu söyledi.

Zeytinin kutsal bir değer ve ürün olduğuna dikkati çeken Sarı, "Bizim zeytin ve zeytinyağına katkımız ticari konuda bizim işverenlerimiz ve tüccarlarımız iyice konuşurlar ve yaparlar. İlk festivalimizi ekim ayında büyük bir alanda yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarız devam ediyor. Parklarımızda zeytin ağaçlarını kullanmaya başladık. Bizim üstümüze bu konuda ne düşüyorsa bizler yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Altınözü ve zeytin tanıtımıyla ilgili tanıtım videosu izlendi.

Heyet daha sonra Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan, ekim ayında da Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında açılması planlanan Zeytincilik Müzesi'ni gezdi.