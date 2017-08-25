Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde tanıtım atağı

- Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif başkanları ve yardımcıları, Hatay'ın Altınözü ilçesindeki zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında yetkililerden bilgi aldı - Heyet, bölgenin ilk ve tek Zeytincilik Müzesi'ni de gezerek incelemelerde bulundu

Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde tanıtım atağı

HATAY (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif başkanları ve yardımcıları, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bölgenin zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi aldı.

Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatif başkanları ve yardımcılarına, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesinin ev sahipliğinde, ilçenin tanıtımı ile zeytin ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Andıç, Altınözü Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Akdeniz Bölgesi'ndeki zeytin üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Hatay'ın bu payla bölgede ilk sırada yer aldığını belirtti.

Hatay'daki zeytin alanlarının büyük bir kısmının Altınözü'nde olduğunu ve zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin ilçeden karşılandığını anlatan Andıç, zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından ilçenin önemine dikkati çekti.

Mehmet Andıç, yörede üretilen zeytin ve zeytinyağının kendine has bir aromasının olduğunu da sözlerine ekledi.

Altınözü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sefer Deviren de 168 bin dekar zeytinlik alanı varlığıyla ilçede toplam tarım arazilerinin yüzde 52'sini zeytinliklerin oluşturduğunu kaydetti.

Altınözü ilçesinde zeytinin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Deviren, ilçedeki mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağı olduğunu vurguladı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise hedeflerinin ilçenin zeytinlerini nihai tüketiciye tek adımda ulaştırmak olduğunu söyledi.

Zeytinin kutsal bir değer ve ürün olduğuna dikkati çeken Sarı, "Bizim zeytin ve zeytinyağına katkımız ticari konuda bizim işverenlerimiz ve tüccarlarımız iyice konuşurlar ve yaparlar. İlk festivalimizi ekim ayında büyük bir alanda yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarız devam ediyor. Parklarımızda zeytin ağaçlarını kullanmaya başladık. Bizim üstümüze bu konuda ne düşüyorsa bizler yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Altınözü ve zeytin tanıtımıyla ilgili tanıtım videosu izlendi.

Heyet daha sonra Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan, ekim ayında da Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında açılması planlanan Zeytincilik Müzesi'ni gezdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınözüHatayZeytinZeytinyağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5