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Hataylı iş insanları Afrin'de

- Ziyarette, Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle ticari ilişkiler ve yatırımlar değerlendirildi

Hataylı iş insanları Afrin'de
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HATAY (AA) - Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Aykut Özbuğday ve beraberindeki heyet, Afrin Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Zeytin Dalı Harekatı sonrasında günlük hayatın normale döndüğü Afrin'de ticaretin gelişmesi, güçlenmesi ve yatırımlarla ilgili konular görüşüldü.

Görüşmede iki odanın öncelikli hedeflerinin inşaat, gıda ve tarım olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkan Yardımcısı Özbuğday, Afrin'deki ticari faaliyetleri geliştirerek yöre halkının da yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso da ATSO üyelerini Afrin'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

İki odanın kaynaşması ve birlikte çalışması için önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Hüsso, önceliklerinin Hatay'daki iş insanlarıyla hareket etmek olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, ATSO heyetinin Afrin'deki temasları kapsamında Hatay Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldığı ifade edildi.



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