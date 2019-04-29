Hataylı ve Afrinli iş insanları bir araya geldi

HATAY (AA) - Hatay Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, bölgeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat, Defne ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede kamu görevlilerinin en büyük görevinin hayatı olağan akışına kavuşturmak olduğunu belirtti.

Toplumsal hayatın vazgeçilmezinin ticaret olduğunun altını çizen Polat, bu kapsamında mart ayında 216 üyeden oluşan Afrin Ticaret ve Sanayi Odasının kurulduğunu söyledi.

ATSO Başkanı Hikmet Çinçin de Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelmelerinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Afrin ve Hatay'ın aynı coğrafyada aynı kaderi paylaştığını ifade eden Çinçin, şöyle devam etti:

"Şu anda biz ticaret yapmak için bir araya geliyoruz. Burada yapılacak ticarete Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Afrin Ticaret ve Sanayi Odası ve Afrin ile Hatay Valiliği destek olacaktır. Güvenlik sağlandığına göre bunu yapmak mecburiyetindeyiz. İstihdam üretmek ve ürünlerimizi daha değerli bir şekilde satmak için iyi bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde birlikte yapacağımız çok daha iş var diyorum."

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso ise Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in yeni bir döneme başladığını belirterek, son bir yıl içerisinde bölgede ciddi ve önemli adımlar atıldığını söyledi.

Afrin halkına hizmet edebilecek tüm kurumsal yapıların ayaklandığını vurgulayan Hüsso, şöyle konuştu:

"Bu kurumlar içerisinde Afrin Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu. Doğal olarak bölgede faaliyet gösteren sanayi ve ticaret erbaplarına hizmet sunabilecek bir yapı içerisine girdik. Zeytin Dalı Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte bölgedeki ticaret ve sanayi daha fazla filizlenmeye başlayacaktır. Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına büyük görevler düşecektir. Sizler bize en yakın komşularımızsınız, bunun da doğal olarak bölgedeki sanayi ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Rakamlara baktığımızda savaşa rağmen Türkiye, Suriye'nin birinci ticaret ortağı durumundadır. Bizim gönlümüzden geçen inşallah ilerleyen süreçte de ticaret ve sanayi ilişkilerinin devam etmesidir. Gelecekte hem Afrin hem de Suriye genelinde Türk tüccarlarının ve sanayicilerinin önemli rol oynamasını arzu ediyoruz."

Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman da Hatay'ın Afrin'e yakın olan bölge olduğu için daha iyi ve aktif bir ticaret yapılmasını ümit edildiğini belirterek, Hatay'ın tarih boyunca ticaret anlamında önemli bir bölge olduğunu ve bu anlamda iki bölge arasında ticaret ilişkilerini geliştirmek istediklerini kaydetti.