Hava kaçaklarının maliyeti bilinenin çok üstünde

Son yıllarda gittikçe önem kazanan enerji verimliliği ilgili olarak firmalar bu konuda tasarruf sağlayacak önlemler alıyor. Bu anlamda enerji tüketimini azaltıp verimliliği artıran en önemli uygulamaların başında basınçlı hava sistemlerindeki kaçakları önlemek geliyor.



Yüzde 30 enerji tasarrufu



Demir Kompresör, uygulamalarıyla firmalara ortalama olarak yüzde 30’luk enerji tasarrufu sağlıyor. Uzman kadrosuyla firmalarda fizibilite çalışması gerçekleştiren Demir Kompresör, oradaki hava kaçaklarını tespit ederek ne kadar tasarruf sağlanacağını hesaplıyorlar, kaçakların giderilmesiyle ilgili çalışmanın tamamlanmasının ardından da raporluyor.



Bir fabrikadaki aydınlatmaların LED’e çevrilmesinden 300 kat daha fazla tasarruf sağlayan hava kaçaklarının önlenmesi işletmenin çalışma şartlarına göre yüzde 10 ile 50 arasında değişiklik gösteriyor.



Boşa harcanan enerjinin 2 saatlik bedeli



Son olarak otomotiv yan sanayide faaliyet gösteren bir firmada hava kaçaklarını tespit ederek onarımını yapan Demir Kompresör, fabrikada boşa harcanan enerjinin 2 saatlik bedeliyle onarımı gerçekleştirerek 150 kW’lik bir tasarruf elde etti.



Türkiye’nin her noktasına 7/24 servis hizmeti sunan Demir Kompresör; çimento fabrikalarından otomotiv sektörüne, hastanelerden makine sektörüne kadar çok geniş bir alanda servis hizmeti sunuyor.



Hava kaçaklarının firmanıza olan maliyetini öğrenip önlem almak için Demir Kompresör’ün uzman hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.



