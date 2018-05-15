Hava Şehitlerini Anma Günü - THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan: - "Kurum olarak görevimizi ibadet vecdi içinde yapıyoruz. Aziz şehitlerimiz önünde, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz"

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Kurum olarak görevimizi ibadet vecdi içinde yapıyoruz. Aziz şehitlerimiz önünde, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz." dedi.

Atılgan, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde, hava şehitlerini andı, şehit yakınlarına sabır diledi.

Kurum olarak görevlerini ibadet vecdi içinde yaptıklarını belirten Atılgan, "Aziz şehitlerimiz önünde, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Törene, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, eski komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve THK personeli katıldı. Küçükakyüz ve Atılgan, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.