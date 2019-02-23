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Hava ulaşımında 38 projeye 454,7 milyon lira harcanacak

- DHMİ Genel Müdürlüğünce, toplam yatırım tutarı 7 milyar liraya yaklaşan 38 proje için bu yıl 454 milyon 709 bin liralık harcama yapılacak

Hava ulaşımında 38 projeye 454,7 milyon lira harcanacak
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl hava yolu ulaştırması için 454 milyon 709 bin lira harcanacak.

AA muhabirinin, 2019 Yılı Yatırım Programı'ndan derlediği bilgiye göre, DHMİ Genel Müdürlüğü bu yıl toplam yatırım tutarı 6 milyar 771 milyon 719 bin lira olan 38 proje üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Söz konusu projeler için geçen yıl 2 milyar 454 milyon 977 bin lira harcayan kurum, bu yıl da 454 milyon 709 bin liralık harcamada bulunacak.

Bu kapsamda Karaburun Hava Seyrüsefer Eğitim Tesisleri yenilenecek ve Balıkesir Merkez Havalimanı terminal binası yapım çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Adıyaman, Sivas Nuri Demirağ, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Esenboğa havalimanlarında pist, apron ve taksi yolu yapımı ve onarımı çalışmaları devam edecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda deprem güçlendirmesi yapılamayan binalar yenilenecek. Çukurova ve Tokat havalimanlarının terminal binaları için yapım çalışmaları sürecek.

Kapadokya, Kayseri, Samsun ve Siirt havalimanlarına yeni terminal binaları yapımı ve 3 uçuş kontrol uçağı alımı da DHMİ Genel Müdürlüğünün bu yılki yatırım programına dahil edilen projeler oldu.

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DHMİHava UlaştırmasıYatırım Programı
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