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Hava yolu yolcu sayısı 11 ayda 197 milyona yaklaştı

- Türkiye genelinde bu yılın 11 ayında hava yolu yolcu trafiği 196 milyon 662 bin 680 oldu - Söz konusu dönemde hizmet verilen toplam uçak trafiği de (üst geçişler dahil) 1 milyon 876 bin 54 olarak gerçekleşti

Hava yolu yolcu sayısı 11 ayda 197 milyona yaklaştı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde bu yılın kasım ayı sonu itibarıyla hava yolunda 196 milyon 662 bin 680 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin hava yolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 64 bin 745, dış hatlarda ise yüzde 41 bin 826 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 38 bin 435 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 145 bin 6'ya ulaştı.

Kasımda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 8 milyon 122 bin 448, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 815 bin 463 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 13 milyon 952 bin 818 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, kasım ayı itibarıyla toplamda 280 bin 891 ton oldu.

Kasım sonu gerçekleşmelerine göre 11 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) 1 milyon 876 bin 54, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 196 milyon 662 bin 680, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 milyon 538 bin 533 ton oldu.

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DHMİHava YoluKasımUçak Yolcu Ve Yük Istatistikleri
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