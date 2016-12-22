Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı Okyay:

İZMİR (AA) - Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, milli uçak, Atak helikopteri, Altay tankı, milli savaş gemisi, milli piyade tüfeği gibi projelerin gelecek için büyük umutlar vadettiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) Prof. Dr. İsmail Demir, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (HUKD) organizasyonuyla İzmir’e gelerek, Ege Serbest Bölgesi'nde düzenlenen "Sanayi Bilgi Günü" toplantısına katıldı.

Dernek Başkanı Okyay, toplantının açılışında, SSM Stratejik Planı'na paralel olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, savunma ve havacılıktaki başarının küresel ölçekte büyük oyuncuların varlığının yanında gelişmiş küçük ve orta büyüklükte sanayinin de oluşturulmasına bağlı olduğunu bildirdi.

SSM'nin kuruluşunu takiben gerçekleştirilen yatırımlar ve projelerle Türk savunma sanayisinin gelişiminin ivme kazandığını ve özellikle son 14 yılda yerlileşmenin ön plana çıktığını vurgulayan Okyay, şunları kaydetti:

"Yerlileştirme oranı gün geçtikçe artıyor. 2002'de yüzde 24 olan yerlilik oranı bugün yüzde 60'a yaklaştı. Türk savunma sanayi 5 milyar dolara ulaşan üretim gücüne ve 1,65 milyar dolara yakın ihracat kapasitesine ulaştı. Halen masada olan, milli uçak, Atak helikopteri, Altay tankı, milli savaş gemisi, milli piyade tüfeği gibi projeler Türk savunma sanayisinin geleceği için büyük umutlar vadediyor."

SSM Müsteşarı Demir de yüksek katma değerli ürünler üretilmesi ve firmalar arasında kümelenmenin önemine değindi.

Heyetin toplantı sonrası uçak motoru parçaları üretiminin yapıldığı Kale Pratt & Whitney fabrikasıyla Kaan Makine ve BMC fabrikalarını da ziyaret ettiği bildirildi.