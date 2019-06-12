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Havada trafik arttı, gecikme azaldı

- Türkiye'nin uçuş trafiği, yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarken, uçuşlarda yaşanan gecikmelerde yüzde 7,5 düşüş oldu - Tüm gecikme sebepleri dahil Türkiye'de uçuşların yüzde 80,6'sı zamanında yapıldı

Havada trafik arttı, gecikme azaldı
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ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin uçuş trafiği, yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarken, uçuşlarda yaşanan gecikmelerde yüzde 7,5 düşüş oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Genel Müdürü Eamonn Brennan, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici'ye mektup göndererek, Türkiye'nin Ocak-Nisan 2019 dönemindeki uçak trafiği, uçuşlarda yaşanan gecikmeler ve IFR uçuşlarına ilişkin bilgilerini paylaştı.

Buna göre, EUROCONTROL bu yılın tamamında Türkiye'nin hava trafiğinde yüzde 2,6, gelecek yıl ise yüzde 5,5 artış bekliyor.

Bu gelişmeye paralel olarak yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye'nin uçuş trafiği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 arttı. Uçuşlarda yaşanan gecikmelerde ise yüzde 7,5 düşüş gerçekleşti.

Türkiye'de, tüm gecikme sebepleri dahil, yılın 4 aylık döneminde uçuşların yüzde 80,6'sı zamanında yapıldı. 25 milyondan fazla kapasiteye sahip havalimanları dikkate alındığında, varışlarda 15 dakikanın üzerinde yaşanan gecikmeler Atatürk Havalimanı'nda yüzde 29, İstanbul Havalimanı'nda yüzde 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.

- En fazla uçuş Almanya ve Rusya'ya

Türkiye'nin günlük en fazla uçuş gerçekleştirdiği ülkeler ise Almanya (102), Rusya (43), Suudi Arabistan (33), İngiltere (30), Fransa (25), İran (22), İtalya (22), Ukrayna (21), İsrail (18) şeklinde sıralandı.

Brennan, mektubunda, Türkiye'nin operasyonel performansının memnuniyet verici olduğunu ve Avrupa şebekesine sağlanan katkının üst düzeyde gerçekleştiğini de vurguladı.

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