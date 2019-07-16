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Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı göreve hazır

- Kamera entegrasyonu ve uçuş testleri TUSAŞ tarafından yapılan Hava Fotoğrafı Çekim Uçağı, Harita Genel Müdürlüğüne teslim edildi

Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı göreve hazır
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ANKARA (AA) - Harita Genel Müdürlüğünün uçak ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında Hava Fotoğrafı Çekim Uçağı'nın (HAFÇU) teslimatı gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, HAFÇU için 22 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında 1 Ağustos 2019'da teslim edilmesi gereken HAFÇU, TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmalarıyla beklenenden yaklaşık 3 ay önce 26 Nisan'da teslim edildi.

Proje kapsamında lojistik faaliyetler başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerini üstlenen TUSAŞ, HAFÇU'nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştirdi. TUSAŞ, kameraların entegre edilmesinin ardından uçuş testlerini de başarıyla tamamlayarak uçağı Harita Genel Müdürlüğünün kullanımına sundu.

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Harita Genel MüdürlüğüHava Fotoğrafı Çekim UçağıTUSAŞTürk Havacılık Ve Uzay Sanayii
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