"Havalimanı ilçenin kaderini değiştirdi"

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Avrupa’da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi." dedi.

Yılmaz, beraberinde AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ile birlikte Ordu-Giresun Havalimanı'nın inşa edildiği Gülyalı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen'den de bilgiler alan Yılmaz, Ordu-Giresun Havalimanı'nın Gülyalı'nın şansı olduğunu söyledi.

Havalimanının Gülyalı ilçesine olan katkılarına değinen Yılmaz, "Avrupa’da ilk kez deniz üzeri doldurularak inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı Gülyalı ilçesinin adeta kaderini değiştirdi. 20 sene önce, dünyada deniz üzerine havalimanı yapılacak ve bunlardan biri de Gülyalı ilçesinde olacak denilmiş olsaydı buna bir Allah’ın kulu inanmazdı. Şimdi ise havalimanımızdan günde 44 uçuş yapılıyor. 3 yıl önce bize bu havalimanı bozuk, çalışmaz denildi ancak kurulduğu günden bu yana yolcu kapasitesi 1,5 milyonu aştı." diye konuştu.

Denize inşa edilen havalimanının ezber bozduğunu ve tahminleri alt üst ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Almanya’ya önümüzdeki aydan itibaren haftada 3 sefer yapılacak. Bunun yanı sıra Arabistan’a, Antalya ve Ankara’ya, İzmir ve İstanbul’a uçuşlarımız var. Tüm seferler dolu. Dolayısıyla önemli bir ihtiyaca cevap veren havalimanımızı yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkür ediyor, gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

- İlçedeki arsa fiyatları

Yılmaz, Gülyalı’nın yaşanabilir en güzel ilçelerden biri olduğunu ancak yatırımcıların arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yakındığını dile getirerek, "İlçemize havalimanı yapıldı diye 1 liralık yere 10 lira istemeyelim. Yerin de bir değeri var. Yapımına başlanılan Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulumuz artık fakülte oldu. İş Adamımız Veliddin Küçük tarafından yapılan ve ilçemiz için ciddi bir yatırım olan fakültemizde çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde faaliyete girecek olan Gülyalı Turizm Otelcilik Fakültemizin Gülyalı ilçemize ciddi katkısı olacak." dedi.

- Çikolata Park Projesi

Türkiye’nin en tatlı projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park’la ilgili sürece de değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çikolata parkımızın ihalesini yaptık, projesini onayladık ve bütçesini hazırladık ancak işe başlayan müteahhit firma iflas etti. Şimdi sözleşmeyi iptal edip yeni bir ikmal proje hazırlayarak yeniden ihaleye çıkacağız. Bunun yanında proje üzerinde birtakım tadilat ve değişiklikler yapacağız. Çünkü günün şartları yeni ihtiyaçları da ortaya çıkarıyor. Çikolata Park, yaklaşık 60 dönümlük alan üzerinde çok önemli bir yer. Burası sadece Gülyalı açısından değil, Ordu ve Giresun açısından da çok ciddi cazibe merkezi. Gerekli talimatları ekiplerimize verdik. Allah izin verirse yeniden ihaleye çıkmak suretiyle Çikolata Park Projemize ilişkin taahhüdümüzü yerine getirmiş olacağız."