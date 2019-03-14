Havalimanı işletmeciliğinde

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Çevreye duyarlı havalimanı işletmeciliği çerçevesinde, bazı sivil havacılık faaliyet izin belgelerinin temdit ücretlerinde indirim imkanı da sağlayan "Yeşil Kuruluş Sertifikası"na sahip kurum sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 153 oldu.

AA muhabirinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, kurum tarafından havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılmasını, mümkünse ortadan kaldırılmasını hedefleyen "Yeşil Havalimanı (Green Airport) Projesi" yürütülüyor.

Hizmetin kalite standardının sağlanması amacıyla SHGM ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda, SHGM'den "Yeşil Kuruluş Sertifikası" almak isteyen işletmelerin, Yeşil Havalimanı Projesi Uygulama Esasları'nda yer alan şartları yerine getirdiklerini TSE'den belgelendirmeleri ve son aşamada SHGM'ye başvurmaları gerekiyor. Bu sürecin sonunda belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere SHGM tarafından "Yeşil Kuruluş Sertifikası" veriliyor.

Söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan havalimanı işletmeci kuruluş sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla 153'e ulaştı.

"Yeşil Kuruluş" unvanını alan işletmeler, SHGM'ce belirlenen logoyu kullanma hakkını elde ediyor ve kuruma ödeyecekleri, yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde yüzde 20 indirim imkanına sahip oluyor.



Bu unvanı alan kurum ve kuruluşlar da SHGM'nin yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit (süre uzatımı) ücretlerinden yüzde 50 indirimli yararlanıyor.