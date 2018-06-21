Havalimanının genişletilmesine karşı çıkan İngiliz bakan istifa etti

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Greg Hands, ülkenin en büyük havalimanı Heathrow’un genişletilmesine karşı çıktığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiliz bakan Hands, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilerek genişletilmesi projesinin pazartesi günü İngiliz Parlamentosu'nda oylamaya sunulacağını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Londra’da 2017 yılındaki genel seçimde Chelsea ve Fulham bölgelerini temsil eden Muhafazakar Partili vekil, Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pistin inşa edilmesi yoluyla genişletilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine karşı çıkanlar, artacak uçuş trafiğinin gürültü ve hava kirliliği yaratacağını savunuyor.

İngiliz hükümeti yaklaşık 14 milyar sterline mal olması beklenen havalimanı genişletme projesine 5 Haziran tarihinde onay vermişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling daha önce havalimanının bulunduğu bölgede yaşayanlara toplam 2,6 milyar sterlin tazminat ödeneceğini, gürültü kirliliğinin azaltılması için de gerekli tedbirlerin alınacağını bildirmişti.

Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesi projesinin İngiltere'nin yararına olduğuna işaret eden Grayling, projenin 2026 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı.





- Proje yıllardır tartışılıyor





İngiltere'nin en yoğun hava trafiğine sahip Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine ilişkin proje 1990'lı yıllardan beri tartışma konusu.

İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu 2009 yılında kabineden onay alan proje, 2010 yılında iş başına gelen Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti tarafından hayata geçirilmemişti.

Üçüncü pistin inşa edilmesi durumunda Heathrow Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 85 milyondan 130 milyona yükselecek. Projenin yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlaması, 2050 yılına kadar ülke ekonomisine yaklaşık 70 milyar sterlin ek kaynak oluşturması planlanıyor.

Heathrow Havalimanı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, toplam 84 ülkeyle bağlantısı olan havalimanından günde yaklaşık bin 300 uçuş gerçekleştiriliyor.