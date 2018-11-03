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Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Havalimanlarına yönelik taşıma işletmeciliği faaliyetini yürütmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde...

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik
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ANKARA (AA) - Havalimanlarına yönelik taşıma işletmeciliği faaliyetini yürütmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, havalimanlarının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir terminali veya terminalleriyle havalimanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliğini üstlenmek için talepte bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alması gerekecek.

Havalimanının kara tarafı, pistleri, taksi yolları, apron ve bunlara bitişik sahaları, belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımlarını ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri kapsıyor.


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Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikResmi GazeteSivil Havacılık Genel Müdürlüğü
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