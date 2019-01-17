Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon dünya Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına...

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik
banner17

ANKARA (AA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan C grubu çalışma ruhsatının tanımı, "Havalimanlarında, temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini yapmak üzere yetkilendirilmiş yabancı hava taşıyıcıları haricindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgeleri" şeklinde düzenlendi.

Temsil, gözetim ve yönetim, ikram servis, uçuş operasyon, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimi ile kargo ve posta hizmetini kapsayan C grubu çalışma ruhsatı, yerli hava taşıyıcılarına talep etmeleri halinde verilebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1