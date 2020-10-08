Havaş'ı uçuracak

Türkiye’nin önde gelen yer hizmetleri şirketi Havaş’ın, Temmuz 2020’den itibaren Genel Müdür Vekili görevini yürüten S.Mete Erna asaleten atandı. Yer hizmetlerinde küresel bir marka haline gelen Havaş’ın üst yönetiminde görev değişikliği oldu. 2017 yılından bu yana Havaş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığını yürüten ve 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Mete Erna asaleten atandı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan S. Mete Erna, havacılık sektöründe çalışmaya 1995 yılında Havaş’ta başladı. Kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurtdışında sektörde çeşitli havayolu ve yer hizmetleri şirketlerinde görevler üstlendi. 2014 yılında yeniden Havaş bünyesine katılarak satış, pazarlama ve iş geliştirme alanında faaliyetlerini sürdürdü. Ekim 2017’den bu yana Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüten S.Mete Erna, 1 Temmuz 2020 itibarıyla Havaş Genel Müdür Vekili, 1 Ekim 2020 itibarıyla Genel Müdür olarak atandı.

Havaş hakkında

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye'nin en köklü yer hizmetleri şirketi Havaş; Türkiye’de 28 havalimanında, Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda hizmet sunuyor. Şirket; iştirakleri ile birlikte yılda 1 milyondan fazla uçuşa hizmet sağlıyor, ve yaklaşık 1.3 milyon ton kargo ile 97 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 151 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor. Havaş ayrıca, 20 ilde havalimanı ile şehir merkezi arasında, havayolu taşımacılığıyla aynı konfora sahip otobüsleri ile yolcu taşımacılığı hizmeti de sunuyor.