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Havaş, İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdü

- Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı - Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak: -"İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik"

Havaş, İstanbul Havalimanı’nda iki kat büyüdü
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İSTANBUL (AA) - Havaş, kapasitesini iki katına çıkardığı İstanbul Havalimanı’nda faaliyete başladı.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, havacılık sektöründe 1933’ten bu yana faaliyet gösteren yer hizmetleri şirketi Havaş, İstanbul Havalimanı’nda kapasitesini iki kat artırdığı istasyon ve geçici depolama yeri binaları, ofis alanları, ekipman bakım atölyesi ve park sahalarında faaliyetlerine başladı.

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinden İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği 30 saatlik taşınma operasyonuyla, 186 TIR'da 604 yer hizmetleri ekipmanını yeni tesislerine sorunsuz olarak ulaştıran Havaş’ın, İstanbul Havalimanı’ndaki tesisleri 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda yer alıyor.


- İstanbul Havalimanı’nda 45 havayoluna hizmet veriyoruz


Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, geçen günlerde gerçekleşen büyük taşınma kapsamında, Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerden İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binalarına taşındıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türk Sivil Havacılığının temelleri Atatürk Havalimanı ile atıldı, İstanbul Havalimanı’nın ise ülkemize ve sektöre yeni ufuklar açarak önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte kapasite artışına paralel olarak, yeni tesislerimiz için bugüne kadar 21 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Yeni geçici depolama yeri binamız, Atatürk Havalimanı’ndaki depolarımızdan iki kat daha büyük inşa edildi.

İstasyon binamız, ekipman bakım atölyemiz ve park sahalarımız da Atatürk Havalimanı’ndaki faaliyet bölgelerimizden daha yüksek kapasitede tasarlandı. Halihazırda İstanbul Havalimanı’nda bin 200 çalışanımızla 45 havayoluna hizmet veriyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki yeni merkezimizde işbirliklerimizi geliştirerek tercih edilen iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerinde bugüne kadar 28 bin metrekareye yakın alanda hizmet sunan Havaş, İstanbul Havalimanı’nda 40 bin metrekarede faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Atatürk Havalimanı’ndaki 7 bin 400 metrekarelik geçici depolama yeri kapasitesini iki kat artırdığı 14 bin 500 metrekarelik yeni tesisinde müşterilerine servis sağlıyor.

Havaş, Türkiye’de 28 havalimanında, Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda 200’den fazla havayolu şirketine hizmet sunuyor. Başlıca faaliyetleri arasında, yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizliği, yük kontrolü ve haberleşme, kargo ve posta, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri bulunan Havaş, iştirakleri ile birlikte yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlıyor, ve 860 bin ton kargo ile 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor.

Airport Service Association (ASA) ile IATA Ground Handling Council (IGHC) üyesi olan ve ISAGO sertifikası bulunan Havaş ayrıca, Suudi Arabistan’ın yer hizmetleri lisanslı ilk Türk şirketi unvanını da taşıyor.

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Havaşİstanbul HavalimanıKürşad Koçak
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