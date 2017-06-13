Havaş, Letonya'da yer hizmetleri lisansını yeniledi

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanlarına bağlı olarak hizmet sunan Havaş, Riga Uluslararası Havalimanındaki yer hizmetleri lisansını ikinci kez 7 yıllığına yeniledi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin lider yer hizmetleri şirketleri arasında yer alan ve iştirakleriyle uluslararası alanda da öne çıkan Havaş, Letonya'nın en önemli havalimanlarından Riga Havalimanındaki yer hizmetleri lisansını 7 yıl süreyle uzatma hakkını kazandı.

Baltık ülkelerindeki en büyük havalimanı olan Riga Uluslararası Havalimanında başta ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu AirBaltic olmak üzere çok sayıda havayolu şirketine yer hizmetleri sunan Havaş, Letonya'daki yer hizmeti operasyonunu 2024'e kadar sürdürecek.

Havaş, Riga Uluslararası Havalimanında AirBaltic, Türk Hava Yolları, SAS, Ukraine International Airlines, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird ve Corendon Havayollarına yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor.

Riga Havalimanında Havaş'tan yer hizmetleri alan AirBaltic Havayolları, 2015 ve 2016 yıllarında İngiliz araştırma şirketi OAG Havacılık Çözümleri tarafından yapılan araştırmada 'Dünyanın En Dakik Havayolu' olarak belirlendi. Havaş, 2016 yılında Riga Havalimanı'nda 1 milyondan fazla bagajı yöneterek 21 bin 502 uçuş ve yaklaşık 2,2 milyon yolcuya hizmet sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, şunları kaydetti:

"Havaş olarak 2010 yılında Riga Havalimanındaki operasyonumuzun başlamasından itibaren kısa sürede hizmet ağımızı genişleterek birçok havayolu şirketine yer hizmetleri sunmaya başladık. Nitelikli insan kaynağımızı, sektördeki bilgi birikimi ve deneyimimizi Riga Uluslararası Havalimanı'ndaki istasyonumuza taşıyarak operasyonel ağımızı da büyüttük.

Bu paralelde, 5. yılımızda Riga'daki operasyonlarında yer hizmetleri sunduğumuz AirBaltic Havayolları dünyanın en dakik havayolu unvanını aldı. Sürekli inovasyon ve geliştirmelerle çıtayı daha da yükseğe taşımak üzere odaklandığımız faaliyetlerimiz kapsamında Riga'da yer hizmetleri lisansımızın ikinci kez 7 yıllığına uzatılmasından memnuniyet duyuyoruz. Operasyonlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."