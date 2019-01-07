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Havaş'ın iş birliğiyle airBaltic, Avrupa'nın en dakik hava yolu seçildi

- Havaş'ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli airBaltic, OAG'nin araştırmasında Avrupa'nın en dakik hava yolu olarak belirlendi - airBaltic, aynı araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en dakik ikinci hava yolu unvanını da aldı

Havaş'ın iş birliğiyle airBaltic, Avrupa'nın en dakik hava yolu seçildi
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İSTANBUL (AA) - Havacılık sektörünün önde gelen markalarından Havaş'ın yer hizmetleri operasyonlarında destek verdiği Letonya merkezli airBaltic, OAG'nin araştırmasında Avrupa'nın en dakik hava yolu seçildi.

Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kuruluşunun 86. yılını kutlayan Havaş'ın, Riga Havalimanı'nda yer hizmetleri operasyonlarını üstlendiği airBaltic Havayolları, İngiliz araştırma şirketi OAG tarafından gerçekleştirilen araştırmada, geçen yılki unvanını koruyarak Avrupa'nın en dakik hava yolu, dünyanın ise en dakik ikinci hava yolu olarak belirlendi.

2018 yılı verilerine göre gerçekleştirilen ve 58 milyondan fazla uçuşun performansının izlendiği araştırmada airBaltic, yüzde 89,17 dakiklik oranıyla liste başında yer aldı. Kaliteli, güvenilir ve zamanında hizmet anlayışıyla iş ortaklarının performansına katma değer sağlamayı odağına alan Havaş'ın uzun soluklu iş birliklerinden airBaltic, son 5 yıldır dünya dakiklik performansı sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Riga Havalimanı'nda faaliyete başladıkları 2010 yılından bu yana Letonya'nın bayrak taşıyıcısı ve havalimanının en önemli kullanıcısı airBaltic'e tam kapsamlı yer hizmetleri sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyon zincirimizde, sürdürülebilir hizmet kalitesi ile güvenlik ve zamanında hizmet unsurlarını en temel önceliklerimiz olarak görüyoruz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, airBaltic’in Avrupa'nın en dakik hava yolu seçilmesi ve son 5 yılda listede en üst sıralarda yer almasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sektördeki 86 yıllık deneyimimizi yeni teknolojiler ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetimizle birleştirerek hizmetlerimize taşıyoruz. Küresel ölçekte hava yollarının güçlü sinerjiyle büyük başarılara imza atacağı tercih edilen iş ortağı olmak üzere faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Havaş; Riga Uluslararası Havalimanı'nda airBaltic'in yanı sıra Türk Hava Yolları, SAS, Ukrayna Havayolları, Air Europa, UTair, Aegean Airlines, Onurair, Freebird, Corendon, LOT, Norwegian ve Getjet gibi çok sayıda hava yolu şirketine yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor.

Havaş, geçen yıl Riga Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 milyon bagajı yöneterek 28 bin uçuş ve 4 milyondan fazla yolcuya, aynı zamanda 8 bin ton kargoya servis sağladı.

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