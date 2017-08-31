Havayolu şirketi yöneticisinden May’e Brexit eleştirisi

LONDRA (AA) - Uluslararası havayolu şirketi Ryanair’ın Üst Yöneticisi Michael O’Leary, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışına ilişkin bir planı olmadığını öne sürdü.

İngiliz yayın kurululuşu Sky News’in haberine göre O’Leary, "Sayın May’in hükümetine 'Planınız nedir?' diye soruyoruz. B planınız nedir? B planı olmadığı gibi, ortada henüz A planından biraz fazlası bile yok." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetini halihazırda AB’den çıkışını tamamlaması için neredeyse bir yıllık bir zamanın kaldığını belirten O’Leary, “Havacılık sektörü için problem şu; bizim ne olup biteceğini çıkıştan yaklaşık altı ay önce bilmemiz gerekiyor. Yani gelecek yılın eylül, ekim aylarında.” şeklinde konuştu.

May’in Japonya’ya yaptığı resmi ziyareti de eleştiren O’Leary, “Kendisi İsviçre Alpleri'ndeki tatilinden yeni döndü. Herkesin tatile hakkı var. Fakat yaklaşan bir kriz söz konusu. Brexit üke ekonomisi için felaket olacak. Şu anda kendisinin Japonya’da çay ve sake (Japonya’nın yerel içkisi) içip süzülmek yerine müzakere ediyor olması gerekirdi.” ifadelerini kullandı.

Yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Ryanair, Avrupa’nın 86 destinasyonundan günde yaklaşık 2 bin uçuşla yılda ortalama 131 milyon yolcu taşıyor.