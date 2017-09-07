Havayoluyla taşınan yolcu sayısı 127 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta Türkiye genelinde havalimanlarının uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 8,3 artışla 90 bin 237, dış hatlarda ise yüzde 13,6 artışla 69 bin 548 oldu. Üstgeçişler (overflight) dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 10,1 artışla 200 bin 321 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, iç hat yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 10 milyon 605 bin 378, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 28,5 artışla 11 milyon 7 bin 981 olarak kaydedildi. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular da dahil edildiğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artışla 21 milyon 646 bin 682'ne yükseldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 920 bin 511 yolcu, dış hatta yüzde 12 artışla 4 milyon 652 bin 206 yolcu olmak üzere direkt transit dahil toplamda yüzde 10 artışla 6 milyon 573 bin 137 yolcu hizmet aldı. Ağustos sonu itibarıyla ise toplamda yüzde 3 artışla 41 milyon 647 bin 324 yolcuya hizmet verildi.

Turizme yönelik havalimanlarına bakıldığında bu yılın ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre, Antalya Havalimanında dış hatta yüzde 73 artışla 3 milyon 456 bin 620, Muğla Dalaman Havalimanında dış hatta yüzde 19 artışla 455 bin 467, Muğla Milas-Bordum Havalimanı'nda iç hatta yüzde 5 artışla 447 bin 636, Alanya Gazipaşa Havalimanı'nda iç hatta yüzde 12 artışla 61 bin 497 yolcu trafiği gerçekleşti.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal