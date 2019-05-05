HAVELSAN İnovaLİG Şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen İnovaLİG Ödülleri'nde "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde Türkiye şampiyonu HAVELSAN oldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İnovaLİG Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen törende "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde Türkiye şampiyonu olan HAVELSAN adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar aldı.

HAVELSAN'ın layık görüldüğü ödüle ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan HAVELSAN Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, son yıllarda inovasyona çok fazla önem verdiklerini belirterek, savunma alanında inovasyonun zor olduğunu, kurallarının, regülasyonlarının ve prosedürlerinin katı olduğunu, HAVELSAN'ın bu bakımdan çok büyük başarı elde ettiğini kaydetti.

Özbilgin, fikirler ürünlere yansıdıkça, inovasyona olan inancın daha çok artacağını bildiklerini ifade ederek, "Bu inançla beraber inovasyon konusunda yeni hamleler başlattık. Bunların meyvelerinden birini de bugün aldık." diye konuştu.

Geçen sene "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde beşinci olduklarına, bu sene ise birinciliği elde ettiklerine dikkati çeken Özbilgin, bu yıl birinci olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.





- "Yeni inovasyon süreçleri yaratarak yine yarışmaya katılmayı düşünüyoruz"





Özbilgin, ekip olarak inovasyon sürecinde olan herkes ile çalışmak ve kaynaklarını paylaşmak istediklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun sadece bir kişi değil, ekip işi olduğunu çok iyi biliyorduk. İnovasyon ile ilgili çeşitli etkinlikler yaptık. Öğrencilerle ilgili etkinlikler, hackathonlar, açık inovasyon yarışmaları gerçekleştirdik. Bu yarışmalar sonucunda birinci olan arkadaşlara çeşitli ödüller verdik. Hatta bazıları HAVELSAN ailesine katıldı. Kendi içimizde fikir üreten arkadaşları da ödüllendirdik. Sadece bunlarla kalmayıp bir yatırım yaptık. Türkiye'de savunma sanayiindeki vakıf şirketleri arasında ilk ve tek olan Açık İnovasyon Merkezi'ni kurduk ve adına 'HAVELSAN Yıldız' dedik. Burada amacımız yıldızlar yetiştirmek. İnovasyona çok ciddi kaynaklar harcadık. Üst yönetimin de çok önemli desteği oldu. Onların desteği olmasaydı başaramazdık, bugün de bunun meyvelerini aldık."

İnovaLİG'teki birinciliklerine işaret eden Özbilgin, "Bayrak artık çok yukarıda, bunu daha yukarı çıkarabilmek için özellikle üst yönetimimizden çok daha fazla destek isteyeceğiz. Takım olarak hepimizin, çok daha fazla çalışmamız lazım. Aslında biz açık inovasyonu sadece HAVELSAN özelinde yapıyorduk, belki de bütün vakıf şirketlerine yayarak bir savunma sanayi açık inovasyon merkezi oluşturabiliriz. Böylece gelen tüm fikirleri değerlendirebiliriz. Mutlaka yeni inovasyon süreçleri yaratarak yine bu ve benzeri yarışmalara katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.





- "Daha fazla ticari Ar-Ge ve ihracat yapmayı hedefliyoruz"





Özbilgin, IDEF 2019'da farklı konularda yeni Ar-Ge ürünlerini sergilediklerini anımsatarak, yerli ve milli ürünleri geliştirmek için Ar-Ge'ler yaptıklarını, Ar-Ge'lere inovatif güçlerini katmak istediklerini, inovasyondan gelen güçle de daha fazla ürüne dönüşecek Ar-Ge yapmayı hedeflediklerini söyledi.

HAVELSAN'ın IDEF 2019'da katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü anlatan Özbilgin, "Bu sene HAVELSAN'ın en büyük hedeflerinden biri ihracatı artırmaktır. IDEF'te yaptığımız görüşmeler sırasında imzalar attık, devamı da gelecek. Sadece ulusal değil, uluslararası imzalar atmayı amaçlıyoruz. Katar, Kuveyt, Umman, Malezya gibi ülkelerle ciddi çalışmalar yapıyoruz. Başlayan projelerimiz var, umarım yakın zamanda sonuçlarını almaya başlarız." diye konuştu.

Özbilgin, en büyük hedeflerinin cirolarının 3'te 1'ini ihracattan elde etmek olduğunu ifade ederek, "İhracat bu sene çok öncelikli hedefimiz. Tüm rakamlarda 2018 yılında önceki senelere göre iyileşmeler oldu. Geçen sene Ar-Ge anlamında 300 milyon TL Ar-Ge harcamamız oldu. Bu da HAVELSAN tarihinde bir rekordu. Dolayısıyla HAVELSAN olarak Ar-Ge'ye ve inovasyona çok inanıyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz." dedi.