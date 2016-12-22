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Havelsan'dan açıklama:

- "Bazı basın yayın organlarında yayımlanan 'HAVELSAN'dan ihraç edilen FETÖ'cü Bilgisayar Mühendisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçmaya çalıştı' ifadesini içeren haberler gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıs HAVELSAN'da şirketin kurulduğundan günümüze geçen 34 yıl süresince hiç çalışmamıştır"

Havelsan'dan açıklama:

ANKARA (AA) - Bazı basın yayın organlarında yayımlanan 'HAVELSAN'dan ihraç edilen FETÖ'cü Bilgisayar Mühendisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçmaya çalıştı' ifadesini içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, söz konusu şahsın HAVELSAN'da hiçbir dönemde çalışmadığı bildirildi.

Havelsan'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "HAVELSAN'dan ihraç edilen FETÖ'cü Bilgisayar Mühendisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçmaya çalıştı" ifadesini içeren haberlerin yayınlandığı ifade edildi.

Bunların gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, "Söz konusu haberlerde adı geçen Mustafa Zümre isimli şahıs HAVELSAN'da şirketin kurulduğundan günümüze geçen 34 yıl süresince hiç çalışmamıştır. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şahsın veya çalıştığı şirketin HAVELSAN ile herhangi bir bağlantısı yoktur." ifadesi kullanıldı.

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HAVELSAN
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