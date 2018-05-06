MANİSA (AA) - Demir Export'un Soma'da başlattığı "Hayallerimizi Kodluyoruz" projesi ilk mezunlarını verdi.

Koç Grubu şirketlerinden Demir Export'un, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), KızCode Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin katkılarıyla iki ay önce başlayan, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik "Hayallerimizi Kodluyoruz" projesini tamamlayanlar mezuniyet heyecanı yaşadı.

Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön, kentteki bir otelde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, projenin gördüğü yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Geleceğe yatırım ve gelişime destek en önemli prensiplerimiz. İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilinci, vizyonumuzun ve hayallerimizin bizi geleceğe taşıyacağı inancından yola çıkarak 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesini başlattık. Ailelerimizi çok yönlü eğitimlerle desteklemeyi, kadınlarımızı bu eğitimlerle daha da güçlendirmeyi hedefledik. STEM uygulamalarının artan önemi ve hayal kurmanın hedefe ulaşmadaki katkısı, projemizin bir ayağını da kodlama eğitimi olarak şekillendirmemize yol açtı." dedi.

"Çocuklarımızın dijital dönüşümü yakalayabilecek ve hatta yön verebilecek, hayallerini ve böylelikle geleceği tasarlayabilecek bir ufka sahip bireyler olabilmelerini amaçladık." diyen Yön, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar toplamda 100 çocuk ve 80 kadın eğitim aldılar. Ve bugün, ilk dönemimizin sonunda, projemizin tüm Demir Export ailesi tarafından aynı heyecanla benimsendiğini görmek bizler için büyük mutluluk. Gururla söylemek isterim ki önümüzdeki dönemde 'Hayallerimizi Kodluyoruz' projesini Soma bölgesinde yaygınlaştırmak yönünde çalışmalarımız olacak. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Projemizi daha iyi bir noktaya hep beraber taşıyacağız."

Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş da projenin en temel değerinin aile olduğunu, yapılacak tüm çalışmaların sonuca ulaşabilmesi için aile temelinde şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Altıntaş, eğitimin geliştirilmesi, çocukların fen ve matematik alanındaki yeteneklerinin artırılması için kurumların ve ailelerin de katkı sağlamasının çok önemli olduğunu belirtti.

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ayla Tekin de ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, eğitim, kültür ve bilinç düzeyleriyle doğrudan ilintili olduğunu söyledi.

Üniversiteler olarak görevlerinin sadece öğrenci yetiştirmek değil, bulundukları bölgeye de hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tekin, proje kapsamında Vehbi Koç Vakfı ve Demir Export tarafından hayata geçirilen Soma MYO Yeraltı Eğitim Ocağı'nda aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri hakında bilgi verdi.

Proje kapsamında kodlama eğitimlerini veren KızCode platformunun kurucusu Müjde Esin, Soma’da gördükleri ilgiden ve çocukların katılımından duydukları memnuniyeti ifade etti. "Hayallerimizi Kodluyoruz" projesi birinci dönem eğitimleri ve eğitime katılan kız çocukları tarafından geliştirilen projeler hakında bilgi veren Esin, proje kapsamında uluslararası kodlama sertifikası alacak 100 çocuktan Şevval Yıldırım, Elif Bozkıran ve Hatice Şahan'ı sahneye davet ederek yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Program ilk dönem mezunlarının sertifikalarını almalarının ardından, düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

