Hayatı kolaylaştırdı ödülü aldı 

Türkiye’nin önde gelen projelerinde elektrik taahhüt işlerine imza atan ORGE Enerji, başarı ve ödüllerine bir yenisini ekledi. Son dönemde özellikle metro, kamu alt yapı ve üst yapı projeleri ile nitelikli konut ve turizm projelerinin elektrik işlerini başarıyla üstlenen ORGE Enerji, hayatı kolaylaştırma ödülünün sahibi oldu.

Güvenilir Ürün Platformu’nun Bayim Olur Musun Fuarı kapsamında düzenlediği ve Özgen Nama, Osman Cenk Akın, Nadir Güllü, Erol Naim Özgüner ve Enes Örer’in konuşmacı olduğu etkinlikte güvenilirlik konusunda önemli mesajlar verildi ve bu alanda çalışma yapan kurum ve kişilere ödülleri takdim edildi.

Bu çerçevede başta metrolar olmak üzere yaşamın her alanında elektrik işlerini en doğru şekilde yaparak uluslararası bir marka olmaya evrilen ORGE Enerji’nin CEO’ su Nevhan Gündüz’e hayatı kolaylaştırma ödülü verildi. Nevhan Gündüz ayrıca sivil toplum örgütlerinde de önemli projelere imza atarak sosyal sorumluluk alanında da önemli adımlar atıyor.

Elektrik taahhüt alanında Türkiye’nin önde gelen şirketi olduklarını belirten ORGE CEO’su Nevhan Gündüz, son dönemde sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanan Sabiha Gökçen Metrosu dışında, yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nün Altyapı Yenileme Projesi, Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu gibi ayrıcalıklı işleri üstlenmekten dolayı gururlu olduklarını vurguladı.

Nevhan Gündüz, “Yedi yıl önce başladığımız ve 2016 yılı sonunda hizmete açılan, elektrik taahhüt işleri kapsamında Türkiye’nin ilk anahtar teslim metro hattı projesi olan Kartal-Tavşantepe metro hattının elektrik işlerini eksiksiz ve zamanında teslim etmemiz yeni projelerin kapısını araladı. Bu vizyonla üstlendiğimiz metro projelerinin elektrik işleri son olarak Başakşehir-Kayaşehir metro hattı oldu. Yenilenebilir enerji, özellikle güneş ve atık enerjisi yatırımlarımızla yeşil ekonomiyi odağımıza almış durumdayız. Bize duyulan güven ile hayatı kolaylaştırmaya ve uluslar arası alanda ses getiren projelere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, yerel yönetimler ve çok sayıda kurum ile yaptığı işbirliği ile 15 bin işletmeye güvenilirlik eğitim veren Güvenilir Ürün Platformu,Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Güvenilir İstanbul 2023 etkinliğini gerçekleştirdi.

Pandemi ile birlikte çalışmalarına hız veren ve başkanlığını Celal Toprak’ın yürüttüğü Güvenilir Ürün Platformu 15 bin işletmeye verdiği eğitimden sonra Bayim Olur Musun Fuarı’nda yaptığı etkinlikte önemli isimleri bir araya getirdi ve daha güvenilir İstanbul paydasında buluşturdu.