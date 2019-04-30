Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

ANTALYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla uygulanan "küpeleme" işlemi birliklere devredilecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından Antalya'da "Tarımda Milli Birlik Projesi Küçükbaş Hayvancılık Şurası" gerçekleştirildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, burada yaptığı konuşmada, Yeni Ekonomi Programı kapsamında küçükbaş hayvan sayısının 4 yılda 47 milyondan 100 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için önerilerini sıralayan Çelik, "Öncelikli olarak koyunda ithalata son verilmeli, ihracatın önü açılmalı. İhracat yapabilmek için de üretici bir ülke olmamız gerekiyor. Birliklerimize ihracat yetkisi verilirse ithalatı azaltarak ihracata yönelebiliriz." dedi.

Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi için yapılan küpeleme işlemindeki sorunlara dikkati çeken Çelik, küpeleme yetkisinin birliklere verilmesini istedi.

Çelik, kesime gönderilecek hayvanların da küpelendiğini belirterek, "Bu durum kamu israfına yol açıyor. Kesimlik, kasaplık hayvanlara sadece tespit küpesi takılmalı." diye konuştu.



Yayla yasaklarının halen devam ettiğini anımsatan Çelik, yem maliyetlerinin düşürülmesi adına söz konusu kısıtlamaların ivedilikle kaldırılması gerektiğini söyledi.



- "İhracat kapılarının açılması taraftarıyım"



Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan da küçükbaş hayvancılığın önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin en önemli sorunu koyun ve keçidir. Bu kadar insanı ilgilendiren ve geniş yelpazede iş yapan başka bir sektör yoktur." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin hayvan ithal eden bir ülke olmaktan kurtularak bu alanda ihracatçı olması gerektiğini vurgulayan Sinan, "Küçükbaş hayvancılığımızın geliştirilmesi için özellikle ihracat kapılarının açılması taraftarıyım." değerlendirmesinde bulundu.



- "Küpeleme işini birliklere devredeceğiz"



Sinan, küpeleme konusunda da şunları kaydetti:

"Devlet eliyle yapılan küpeleme işi çok başarılı görünse bile sağlıklı netice alınamadığı kanısındayız. Küpeleme işini yapabileceğine kanaat getirdiğimiz birliklere bu işi devreceğiz. Küpeleme külfetinden devleti, küpeleme zahmetinden de yetiştiriciyi kurtaracağız. Bu işi yapabilecek, altyapısı uygun birliklerimizin bu işin içinde olmasından rahatsızlık duymuyoruz. Öte yandan, kesime gidecek hayvanların küpelenmesi de gerçekten bir külfet. Bu anlamda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz, buna bir çözüm getireceğiz."

Sinan, mera yasaklarının kaldırılması konusunda ellerinden gelen desteği esirgemeyeceklerini de sözlerine ekledi.