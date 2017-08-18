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Hayvan pazarlarında "kurban" hareketliliği

- Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Çiftçi: - "Burada her bütçeye uygun hayvan var ancak vatandaşlarımızın dişi hayvanları almamalarını öneriyoruz. Ayrıca 'fiyatların yüksek' olduğu yönünde dedikodular dolaşıyor ama bu gerçek değil, fiyatlar geçen yıla yakın seyrediyor"

Hayvan pazarlarında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla günün ilk ışıklarıyla Yenice Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, pazar esnafı ve alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için esnafla sıkı bir pazarlığa giriyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş hayvanlar ise ortalama 8 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

Özellikle küçükbaş kurbanlıkların söylenenin aksine çok pahalı olmadığını vurgulayan Çiftçi, "Yoğunluğun artmasıyla pazarda denetimlerimiz de arttı. Pazarda günlük 25 bin civarında hayvanın satışı gerçekleşiyor. Burada her bütçeye uygun hayvan var ancak vatandaşlarımızın dişi hayvanları almamalarını öneriyoruz. Ayrıca 'fiyatların yüksek' olduğu yönünde dedikodular dolaşıyor ama bu gerçek değil, fiyatlar geçen yıla yakın seyrediyor." diye konuştu.

Büyükbaş Hayvan Pazarı Derneği Başkanı Ramazan Gül de bugünden itibaren bayrama kadar yoğunluk yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.

Besici Sabit Kara ise büyük zahmetlerle yetiştirdikleri hayvanları satmak için pazara geldiklerini ifade ederek, bunun için heyecanlı olduklarını kaydetti.

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