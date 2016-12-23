Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı

- DOKAP'a eklenen Tokat, KOP'a eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir hayvancılık yatırımlarına yönelik desteklerden yararlanacak

Hayvancılık desteklerinde il sayısı artırıldı

ANKARA (AA) - Bakanlar Kurulunca, hayvancılık yatırımlarına yönelik destekler, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesindeki (KOP) il revizyonu kapsamında genişletildi.
"Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulunun söz konusu kararıyla, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Anadolu Projesi̇ (DAP), KOP ve DOKAP illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modem hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Böylece projeler kapsamında DOKAP'a eklenen Tokat, KOP'a eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir de hayvancılık yatırımlarına yönelik desteklerden yararlanacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteKOPDOKAPBakanlar Kurulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.