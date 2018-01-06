Hayvancılık sektörü Antalya'da masaya yatırılacak

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 9-11 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı"nın, hayvancılığın geleceğine yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.

Bakan Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki hayvan varlığını artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu, bu konuda projeler yürüttüklerini belirtti. Belirledikleri hedefe, üreticilerle, esnafla hep birlikte daha çok çalışarak ulaşacaklarını dile getiren Fakıbaba, "İnşallah ortaya koyacağımız başarılı çalışmalarla hem tüketicimiz hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacaktır." dedi.

Hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı 9-11 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı"na değinen Fakıbaba, "Çalıştayın hayvancılığımızın geleceğine yeni ufuklar açacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba'nın da katılacağı, 3 gün sürecek çalıştayda, üretici örgütleri, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çiftçiler ve 21 üniversiteden 39 akademisyen olmak üzere 200'ü aşkın kişi yer alacak.

Çalıştayda kırmızı et ve süt talebinin yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması amaçlanan çalıştayda, süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı konuları da ele alınacak.

Çalıştaya ilişkin bilgilere, "http://hayvancilikcalistayi.tarim.gov.tr" web sayfasından ulaşılabilecek.

