"Hayvancılıkta 2018 seferberlik yılı olacak"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, "Hayvancılıkta alınan tedbirler ve iş birliğiyle 2018'in 'seferberlik yılı' olacağına inanıyoruz." dedi.

Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı et üretiminde bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentilerini ifade etti.

Üreticiler için 2017'nin dalgalı bir seyir izlediğini belirten Tunç, bu süreçten en çok küçük işletmelerin etkilendiğini söyledi.

Tunç, küçük üreticinin gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Küçük üreticiler, yaptıkları iş ve konumları gereği bu ülkenin sosyoekonomik mihenk taşlarıdır. Unutmayalım ki kırsalda yaşayanlar üretmekten vazgeçip kentlere göçerse bir daha bunları köylerine döndüremeyiz." diye konuştu.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın sorumlusunun üretici gibi gösterilmeye çalışıldığını, bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Fiyat, maliyetle ilişkili bir konudur. Besicilikte besiye alınan hayvan fiyatı maliyetin yüzde 55-60'ını teşkil etmektedir. Ayrıca hayvan varlığımız içinde sütçü ırkların hakim olması ve kaba yem yetersizliği daha karlı besicilik yapma imkanını azaltmaktadır. Maliyette yüzde 30-35 civarında payı bulunan yem fiyatları da et fiyatında etkili olmaktadır. Hükümetimiz yemde KDV'yi sıfırlama kararı almıştır. Bunun fiyatlara yansıtılması iyi izlenmelidir. Aksi halde üreticiye faydası olmaz, et fiyatları buna bağlı olarak düşmez ve sadece devlet vergi kaybına uğramış olur."

Tunç, üreticilerin de vatandaşın daha düşük fiyata kaliteli kırmızı et tüketmesini istediğini belirterek, kesim ve perakende fiyatını üreticinin belirleyemediğini söyledi. Tunç, üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin alım fiyatı arasındaki farkın mercek altına alınması gerektiğini bildirdi.

- "Besilik erkek sığır desteği sürdürülmeli"

Kısa vadede girdi fiyatlarını düşürmenin mümkün olmadığını, yurt içi üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Üreticimize bu yıl maalesef besilik erkek sığır desteği verilemedi. Bu destek, yurt içi üretimi teşvik için önemliydi. Buna karşın Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018'de 200 başa kadar, kesilen hayvan başına 250 lira destek verileceği müjdesini vermiştir. Üreticiler olarak beklentimiz, yurt içi üretimi teşvik etmek adına besilik erkek sığır desteğinin birkaç yıl daha sürdürülmesidir."

Tunç, Merkez Birliği olarak, uygun fiyatla kaliteli kırmızı et tüketilmesine imkan sağlayacak bir sistemin oluşmasını hedeflediklerini, birlikler daha güçlü olursa spekülatörlerin diledikleri gibi "at koşturamayacağını" dile getirdi.

Fiyat istikrarının sağlanması ve meydanın spekülatörlere bırakılmaması adına her türlü göreve hazır olduklarını söyleyen Tunç, "Bu yolda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yakın iş birliği yürütüyoruz. Hayvancılıkta alınan tedbirler ve iş birliğiyle 2018'in 'seferberlik yılı' olacağına inanıyoruz." dedi.