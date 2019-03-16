Hayvanları aşılama seferberliği

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, hayvan hastalıklarına karşı sahada aşılama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptı, 2019'da da aşılama programımız başladı." dedi.

Korkmaz, veterinerlerden oluşan bir ekiple Bala'daki bir işletmeyi ziyaret ederek, hayvanların sağlık kontrollerini yaptı.

Ankara genelinde gerek hayvan hastalıklarıyla mücadelede gerekse hayvan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla 160 veteriner hekimin sahada görev yaptığını anlatan Korkmaz, ilkbahar dönemi olması sebebiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda doğumların büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Korkmaz, hayvan doğumlarında ikizlik oranının artması için çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu işletmemizde 900 anaç koyun doğum yapmış ve bin 50 kuzu alınmış. Bu aslında döl verimliliği açısından iyi bir rakam." diye konuştu.

- "30 bin çiftçiye eğitim verildi"

Hayvancılığın daha da gelişmesi için hem eğitim faaliyetlerine hem de destekleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Korkmaz, geçen yıl 30 bine yakın çiftçiye eğitim verdiklerini bildirdi.

Korkmaz, anaç koyun keçi üreticilerinin desteklerinin de bugün itibarıyla ödenmeye başladığını dile getirdi.

Yapılan çalışmaların ve verilen desteklerin hayvan varlığını artırdığını belirten Korkmaz, "2004'te Ankara'da 658 bin civarında olan küçükbaş hayvan varlığı geçen yıl sonunda 1 milyon 500 bin civarına, büyükbaş hayvan varlığı da yaklaşık 219 binden 538 binlere yükseldi." ifadelerini kullandı.

Sağlık taramalarının ve aşılamanın hayvan sağlığı açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Korkmaz, şunları kaydetti:

"Her türlü hayvan hastalığına karşı sahada aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Veteriner hekimlerimiz geçen yıl Ankara'da 2 milyon 533 bin aşı yaptılar, 2019'da da aşılama programımız başladı. Ekiplerimiz, vatandaşın sofrasına gelen gıdanın sağlıklı ve güvenilir olması için çalışmalarına devam ediyor. Çiftçilerimizden ricamız, aşılama konusunda bizimle iş birliği yapsınlar, herhangi bir hastalık gördükleri zaman mutlaka tarım teşkilatlarına bildirsinler."

- Kuzu ve buzağı ölümleri azaldı

Yalçın Tarım ve Hayvancılık İşletmesi'nin sahibi Okan Yalçın da hayvan sağlığı ve yem bitkileri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerin çok yararlı olduğunu belirterek, "Aşılarımız sürekli kontrol edildiği için kuzu ve buzağı ölümlerimiz çok alt sevilere geldi. Geçmişte yüzde 70'lerde olan ölüm oranları yüzde 10'lara düştü." dedi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler de işletmedeki hayvanların sağlıklarını kontrol ederek, aşılamalarını ve küpelemelerini yaptı.