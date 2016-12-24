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Hayvanların "konforlu yolculuğuna" erteleme

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 8 saati aşan uzun yolculukları için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci,...

Hayvanların

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 8 saati aşan uzun yolculukları için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2017'ye ertelendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Hayvan Naki̇lleri̇nde Kontrol ve Di̇nlendi̇rme İstasyonu Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 8 saati aşan uzun yolculukları için hayvanların kontrol edilmesi, yem ve su ihtiyaçlarının giderilmesi, barındırılması ve dinlendirilmesi zorunluluğu getiren düzenlemeye geçiş süreci, 31 Aralık 2016'dan 31 Aralık 2017'ye ertelendi.

Söz konusu değişiklik kapsamında ayrıca, Bakanlık tarafından belirlenen yer ve sayıda istasyon kurulmasına izin verilecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan diğer yönetmelik değişikliği ile hayvan nakliyesinde kullanılan araçların GPS sistemiyle donatılması ve bazı diğer hükümlere ilişkin geçiş sürecinin 31 Aralık 2017'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.

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