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Hazine 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.İhalede...

Hazine 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı
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ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,98, bileşik faiz yüzde 18,79 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 598 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 179 milyon lira, net satış 202,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 975 milyon liralık teklifin 790 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 299,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 146 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı.


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BorçlanmaHazineHazine Ihalesi
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