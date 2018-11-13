Hazine 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,98, bileşik faiz yüzde 18,79 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 598 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 179 milyon lira, net satış 202,1 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 975 milyon liralık teklifin 790 milyon lirasının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 299,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 146 milyon liralık satış yapıldı.



Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 138,1 milyon lira borçlandı.



