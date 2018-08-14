Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor teknoloji Trabzon Bursa
Fındık alımı başladı
Fındık alımı başladı
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı

Hazine 1 milyar 854 milyon lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.Hazine bugün 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.Nominal teklifin 1 milyar...

Hazine 1 milyar 854 milyon lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.

Hazine bugün 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

Nominal teklifin 1 milyar 474 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 553 milyon lira, net satış 513,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 935 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 30 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 406 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine piyasaya 1 milyar 854,2 milyon lira borçlandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorçHazineTahvil Ihalesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5