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Hazine 10,7 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.İhalede...

Hazine 10,7 milyar lira borçlandı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz ve bileşik faiz yüzde 26,12 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 17 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 472 milyon lira, net satış 2 milyar 753 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 55 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit reel faiz yüzde 4,21, bileşik reel faiz yüzde 4,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 826 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 176 milyon lira, net satış 1 milyar 198 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 135 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 10 milyar 701 milyon lira borçlandı.

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Hazine Ve Maliye BakanlığıTahvil Ihalesi
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