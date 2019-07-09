Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar türkiye israil suriye mersin fetö
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!
Bamya cep yakıyor
Bamya cep yakıyor
Karpuz tarlada kaldı
Karpuz tarlada kaldı
İngiliz dev Türkiye’den çekildi
İngiliz dev çekildi

Hazine 11 milyar lira borçlandı

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi

Hazine 11 milyar lira borçlandı
banner17

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede piyasaya 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,6 ve bileşik faiz yüzde 22,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 756,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 556,5 lira, net satış 529,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 935 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 460 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 18,5, bileşik faiz yüzde 19,35 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 3 milyar 687 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 610 milyon lira, net satış 2 milyar 814,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 760 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 973,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Son ihalede ise 6 yıl (2219 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,68 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 312 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 277,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 805 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 116 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 780 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HaleHazine BonosuHazine Ve Maliye BakanlığıTahvil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5