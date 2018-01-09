Hazine 1,9 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle toplam 1 milyar 875 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 13,02, bileşik faiz yüzde 13,44 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 943,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 645,4 milyon lira, net satış 657,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 355 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 437 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 862,2 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 875 milyon lira borçlandı.



