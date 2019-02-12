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Hazine 2,5 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 510,3 milyon lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 1 yıl (336 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.İhalede basit faiz yüzde...

Hazine 2,5 milyar lira borçlandı
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ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 510,3 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 1 yıl (336 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 19,13, bileşik faiz yüzde 19,26 oldu.

Nominal teklifin 888 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 618 milyon lira, net satış 525,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 236 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 985 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 510,3 milyon lira borçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıIhale
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