Hazine 2,8 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 820,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, 2 yıl (609 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 17,82, bileşik faiz yüzde 18,62 oldu.



Nominal teklifin 1 milyar 478 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 440 milyon lira, net satış 504,4 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 825 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 260,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 491,1 milyon liralık satış yapıldı.



Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 820,5 milyon lira borçlandı.

