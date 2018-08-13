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Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 216,7 milyon lira borçlandı.Hazine, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı....

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 216,7 milyon lira borçlandı.

Hazine, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 23,51, bileşik faiz yüzde 24,89 oldu. Nominal teklifin 912,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 422 milyon lira, net satış 418,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 925 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 1 milyar 260 milyon liralık teklif geldi ve net 378 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 91 gün vadeli kuponsuz hazine bonosu ihalesinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 22,34, bileşik faiz yüzde 24,28 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 155 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 545 milyon lira, net satış 516,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede piyasa yapıcılarından net 3 milyar 915 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime net 978,8 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 3 milyar 216,7 milyon lira borçlandı.

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