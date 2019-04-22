Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon food istanbul mersin Foça
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı
Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor
Kiraz, Güney Kore'de

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
banner17

Bakanlık, bugün yaptığı ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz yüzde 22,18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 512 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 310 milyon lira, net satış 1 milyar 306,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 950 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıDevlet Tahvili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5