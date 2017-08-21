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Hazine 3,4 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 395,2 milyon lira borçlandı.Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.İhalede basit...

Hazine 3,4 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 395,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz ise yüzde 10,94 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 225,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 694 milyon lira, net satış 1 milyar 697 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 340 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından net 3 milyar 994,6 milyon lira teklif geldi ve net 1 milyar 358,2 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya 3 milyar 395,2 milyon lira borçlandı.

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BorçHazineTahvil Ihalesi
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